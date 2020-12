Der Inner Wheel Club bietet an verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt Weihnachtskarten an, deren Erlös sozialen Einrichtungen und Projekten in Gelsenkirchen zugutekommt.

Die Karten wurden von Isabell Schreiner und der Grafikdesignerin Birgit Jäger im vorweihnachtlichem Ambiente des Floristikgeschäfts Hullmann vorgestellt.

Interessenten können aus zwei Sets mit fünf und sechs Karten zum Preis von 8 Euro auswählen: Sowohl aus dem modernen Weihnachtskarten-Set, als auch den traditionellen Design des zweiten Sets.

Bedürftige unterstützen

Mit dem Kauf der Karten kann man jemanden erfreuen und zugleich Gutes zu tun und soziales Engagement und Bedürftige unterstützen.

Die Weihnachtskarten sind ab sofort bei Damenmode Beckmann & Grösser, Goldschmiede Böckmann, Floristik Hullmann, Juwelier Weber, Änderungsschneiderei Altas, Friseursalon Augustin und Alte Apotheke Gelsenkirchen erhältlich.

In der Adventszeit können die Postkarten samstags auch auf dem Wochenmarkt in Buer (am Stand des Rotary Clubs Horst) erworben werden.