Wer die über 500 Stufen auf der sogenannten Himmelsstiege auf die Halde Hoheward zu Fuß in Angriff nimmt, der wird oben bei klarer Sicht mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Landmarken wie die Arena auf Schalke, den Tetraeder in Bottrop, der Gasometer in Oberhausen oder auch der 50 km entfernte Funkturm in Düsseldorf sind tatsächlich noch gut erkennbar.

Wenn man den Blick oben auf der Halde in Richtung Süden richtet, dann erkennt man den Pluto-Zechenturm, die Skyline der Städte Essen und Bochum sowie ein Gewirr aus Hochspannungsleitungen. Schaut man nach Osten, blickt man nach Hochlarmark samt Steag Kraftwerk. Auch die Kraftwerke in Datteln und Dortmund lassen sich erkennen, ebenso der Dortmunder Florianturm in weiter Ferne.

Wer die 500 Stufen scheut, der kann auch gemütlich über den langsam ansteigenden, 3 Kilometer langen Serpentinenweg nach oben spazieren. Und wer es noch bequemer möchte, der kann dazu auch eine der geführten Segway-Touren nutzen. Der Preis für solch eine 2-stündige Erkundungstour beträgt (Stand 06/2020) 58 EUR pP inkl. Helm. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Mindestgewicht der Teilnehmer: 45 kg, Maximalgewicht 115 kg. Segway-Touren können auf der Webseite hoheward.rvr. ruhr angefragt werden.

Wer es etwas komfortabler haben möchte, der hat immer am ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr die Gelegenheit an einer 2-stündigen Stadtrundfahrt im Open-Air Doppeldeckerbus teilzunehmen. Auch diese beinhaltet eine Fahrt hoch auf die Halde Hoheward. Stadtrundfahrten können auf der Webseite der Stadt Herten angefragt werden.

Die Sonnenuntergänge oben auf der Halde sind fast schon legendär. Kaum irgendwo kann man die Sonne schöner untergehen sehen als hier.

Quelle: https://www.reisewut.com/halde-hoheward-herten/

