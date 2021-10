GE. Am Dienstag, 26. und Mittwoch, 27. Oktober, werden im Auftrag von Straßen.NRW Baumfällarbeiten an der Wiesmannstraße durchgeführt.

Hierzu wird die Wiesmannstraße am Dienstag, 26. Oktober, zwischen der Uechtingstraße und dem Schalker Gewerbepark voll gesperrt. Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wird die Vollsperrung aufgehoben und die Wiesmannstraße zwischen der Glasstraße und Alfred-Zingler-Straße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Alfred-Zingler-Straße ausgeschildert.

Während dieser Arbeiten werden entsprechende Umleitungen ausgeschildert.