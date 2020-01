Sparkassen Hallenmaster 2020 der ersten Mannschaften

Am Samstag und Sonntag 28/29. Dezember. 2019 griffen auch im Sportzentrum Schürenkamp, Grenzstraße die ersten Mannschaften in Spielgeschehen um die Hallen Kreismeisterschaft ein.

Gespielt wurde in der Gruppen A und B mit je fünf Mannschaften.

Gruppe A:

Spvgg Erle 1919

VfL Resse 08

DJK Arminia Ückendorf 1910

FC Zrinski 75

SuS SB 1921 Gladbeck

Ergebnisse der Gruppe A:

Spvgg Erle 1919 - SuS SB 1921 Gladbeck 5:1

VfL Resse 08 - DJK Arminia Ückendorf 1 2:0

FC Zrinski 75 - Spvgg Erle 1919 0:2

DJK Arminia Ückendorf 1 - SuS SB 1921 Gladbeck 1:5

FC Zrinski 75 - VfL Resse 08 0:2

DJK Arminia Ückendorf 1 - Spvgg Erle 1919 0:7

SuS SB 1921 Gladbeck - FC Zrinski 75 2:0

Spvgg Erle 1919 - VfL Resse 08 4:4

FC Zrinski 75 DJK Arminia Ückendorf 0:2

VfL Resse 08 SuS SB 1921 Gladbeck 6:1

In der Gruppe A konnte der FC Zrinski 75 wegen zu geringer Spielerzahl nicht teilnehmen, aus diesem Grund wurde

Zusatzinfo Erstmannschaften je Spiel der genannten vier disqualifizierten Mannschaften: 0:3 Punkten und 0:2 Toren, siehe Bemerkung.

Tabelle Gruppe A.

1. Spvgg Erle 1919 18:5 10

2. VfL Resse 08 14:5 10

3. SuS SB 1921 Gladbeck 9:12 6

4. DJK Arminia Ückendorf 1910 3:14 3

5. FC Zrinski 75 0:8 0

Gruppe B:

SV Heßler 06

DJK Adler Feldmark

SG Preußen Gladbeck 1920/29

Spvgg Westfalia Buer 1919

VfB 09/13 Gelsenkirchen

Ergebnisse der Gruppe B:

SV Heßler 06 SG - Preußen Gladbeck 19 3:1

Spvgg Westfalia Buer - VfB 09/13 Gelsenkirchen 4:3

DJK Adler Feldmark - SV Heßler 06 0:1

VfB 09/13 Gelsenkirchen - SG Preußen Gladbeck 19 3:5

DJK Adler Feldmark - Spvgg Westfalia Buer 3:2

VfB 09/13 Gelsenkirchen - SV Heßler 06 2:3

SG Preußen Gladbeck 19 - DJK Adler Feldmark 1:2

SV Heßler 06 - Spvgg Westfalia Buer 5:1

DJK Adler Feldmark - VfB 09/13 Gelsenkirchen 6:3

Spvgg Westfalia Buer - SG Preußen Gladbeck 19 0:5

Tabelle Gruppe B.

1. SV Heßler 06 12:4 12

2. DJK Adler Feldmark 11:7 9

3. SG Preußen Gladbeck 1920 12:8 6

4. Spvgg Westfalia Buer 1919 7:16 3

5. VfB 09/13 Gelsenkirchen 11:18 0

Teilnehmer Grubbe C:

DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen - BV Horst-Süd 1962 4:1

SG Eintracht Gelsenkirchen - Adler Ellinghorst 1961 2:0

SV SW Buer-Bülse 1931 - SV Hansa Scholven 1919 6:1

SG Eintracht Gelsenkirchen - DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen 0:7

SV Hansa Scholven 1919 - BV Horst-Süd 1962 1:7

Adler Ellinghorst 1961 - SV SW Buer-Bülse 1931 0:2

DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen - SV Hansa Scholven 1919 1:3

SV SW Buer-Bülse 1931 - SG Eintracht Gelsenkirchen 3:2

Adler Ellinghorst 1961 - DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen 0:2

BV Horst-Süd 1962 - SV SW Buer-Bülse 1931 2:4

SV Hansa Scholven 1919 - SG Eintracht Gelsenkirchen 4:1

Adler Ellenhorst 1961 sagte das Turnier ab alle Spiele wurden mit 0:2 gewertet, BV Horst – Süd unterlagt trotz einer 2:1 dem B Ligisten SV SW Buer – Bülse 1931 mit 2:4. Bülse zog als Tabelle zweiter und Horst als bester dritte in der Zwischenrunde ein.

Tabelle Gruppe C:

1. DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen 23:3 15

2. SV SW Buer-Bülse 1931 16:9 12

3. BV Horst-Süd 1962 20:9 9

4. SV Hansa Scholven 1919 9:20 6

5. SG Eintracht Gelsenkirchen 5:22 3

6. Adler Ellinghorst 1961 0:10 0

In der Gruppe D Spielten.

Eintracht Erle 1928

ETuS Bismarck 1931

Spvgg Middelich-Resse 71/81

ETuS Gelsenkirchen 1934

SC Schaffrath 1959

FC Glückauf Hüllen 1964

Ergebnisse der Gruppe D:

Eintracht Erle 1928 - SC Schaffrath 1959 2:1

ETuS Gelsenkirchen 1934 - FC Glückauf Hüllen 1964 0:3

ETuS Bismarck 1931 - Spvgg Middelich-Resse 3:2

ETuS Gelsenkirchen - Eintracht Erle 1928 0:4

Spvgg Middelich-Resse - SC Schaffrath 1959 4:2

FC Glückauf Hüllen 1964 - ETuS Bismarck 1931 2:4

Eintracht Erle 1928 - Spvgg Middelich-Resse 1:2

ETuS Bismarck 1931 - ETuS Gelsenkirchen 1934 7:2

SC Schaffrath 1959 - FC Glückauf Hüllen 1964 3:2

ETuS Bismarck 1931 - Eintracht Erle 1928 4:4

FC Glückauf Hüllen 1964 - Spvgg Middelich-Resse 2:1

ETuS Gelsenkirchen 1934 - SC Schaffrath 1959 2:6

FC Glückauf Hüllen 1964 - Eintracht Erle 1928 2:5

SC Schaffrath 1959 - ETuS Bismarck 1931 3:5

Spvgg Middelich-Resse 7 ETuS Gelsenkirchen 1934 9:3