Gelsenkirchen. Die kleinen und großen Spieler des SV Gelsenkirchen-Heßler 06 können sich über ein neues großes Kunstrasenspielfeld auf ihrem Vereinsgelände im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion an der Kanzlerstraße freuen: Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert gab das Spielfeld am Samstag, 16. Oktober 2021, offiziell frei. Nach rund neun Wochen Bauzeit kann das Kunstrasengroßspielfeld mit einer Gesamtfläche von 7507,26 Quadratmetern nun bespielt werden. Die Netto-Kunstrasenfläche ist dabei 64 Meter breit und 100 Meter lang.

Ermöglicht hatte den Bau des neuen Spielfeldes unter anderem eine Spende des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan. Der gebürtige Gelsenkirchener, heute beim britischen Premier-League-Club Manchester United unter Vertrag, ist dem SV Heßler 06 seit seiner Kindheit eng verbunden: Hier im Jahn-Stadion lernte er einst seine ersten Fußballtricks.

Erster Spatenstich im Juni

Oberbürgermeisterin Karin Welge hatte im Juni – an der Seite von Gündogans Onkel und Manager Ilhan Gündogan - mit dem ersten Spatenstich den Startschuss für den Neubau des Kunstrasenfeldes gegeben. Mit der offiziellen Übergabe des Feldes an den Verein sind diese Bauarbeiten nun abgeschlossen. In Vertretung der Oberbürgermeisterin dankte Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert zugleich Nationalspieler Ilkay Gündogan, der seine Meisterschaftsprämie (in der Saison 2020/2021 war Manchester United Sieger der englischen Premier League geworden) für den Neubau des Kunstrasenplatzes in Heßler gespendet hatte.

300.000 Euro der Baukosten investierte der Verein, der Großteil davon stammte aus der Spende von Ilkay Gündogan. Die Restsumme der Gesamtkosten in Höhe von 705.712,38 Euro (Baukosten 610.072,77 Euro sowie externe Planungskosten in Höhe von 95.639,61 Euro) übernahm die Stadt Gelsenkirchen.



Ehrenamtliches Engagement gelobt

Neben dem Kunstrasengroßfeld mit Toren und Eckfahnen entstanden dabei auch Ballfangzäune und Barrieren, Trainer- und Mannschaftsbänke sowie gepflasterte Zuwegungen, Zufahrten und aufbereitete Umgebungsflächen auf dem Vereinsgelände. Dabei leisteten die Vereinsmitglieder sehr viel ehrenamtliche Arbeit und ernteten dafür Lob von der Bezirksbürgermeisterin.

Anschließend nahmen die Mini-Kicker des SV Gelsenkirchen-Heßler 06 das Kunstrasenfeld ein und zeigten ihre besten Fußballtricks.