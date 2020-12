Im Kampf um den Klassenerhalt haben sich die Königsblauen für einen neuen Mann an der Seitenlinie entschieden: Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft.

Der Schweizer unterschrieb am heutigen Sonntag 27. Dezember 2020 einen Vertrag bis zum Saisonende. Das Trainer-Team komplettieren werden die bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter.

Christian Gross „Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann“, sagt Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation. „Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt.“

Der FC Schalke 04, steht nach dem 13. Spieltag der Saison 2020/21 mit 4 Punkten auf dem letzten Platz, wobei der Rückstand auf den Relegationsplatz 6 Punkte beträgt, und saisonübergreifend seit 29 Ligaspielen sieglos ist.

Der 66-Jährige Gross ist in dieser Spielzeit nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens (Interim) bereits der 4. Schalker Cheftrainer.

Quelle: FC Schalke Sport.de