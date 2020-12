Die Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport haben das neue Kunstrasen-Kleinspielfeld der DJK Schwarz-Weiss Gelsenkirchen Süd am Halfmannshof abgenommen.



Nach der Erledigung von Restarbeiten soll die offizielle Schlüsselübergabe durch Vertreter von Stadt und Gelsensport an den Verein möglichst noch in diesem Jahr erfolgen. "Der Verein freut sich über das zusätzliche Spielfeld, das die bisherigen Spiel- und Trainingsmöglichkeiten der Fußball-Jugendabteilung erweitert", sagt Holger Marin, Jugendleiter des Vereins, der als Erster den Platz betreten durfte.