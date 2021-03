Auch auf der Torwartposition verstärken sich die 08ter. In der neuen Saison kommt mit Pascal Schulz Knop ein erfahrener Torhüter in den Kader.

Pascal kommt vom SV Zweckel und hat es in seiner Laufbahn bereits u.a. beim VfB Hüls auf 10 Einsätze in der Oberliga gebracht.

Herzlich Willkommen, Patschi!

Sein Statement zum Wechsel: „Nach dem ersten Telefonat mit Uwe Nowitzki, den ich 15 Jahre kenne, wusste ich, dass es diesmal der richtige Zeitpunkt war, nach Horst zu wechseln. Ich hatte in der Vergangenheit hin und wieder Kontakt mit dem Verein und bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich kenne den Verein sehr gut, obwohl ich selbst nie Akteur war. Durch meinen engen Freund Pierre Nowitzki, Sohn von Uwe, habe ich ausschließlich Positives vom Verein mitbekommen und das schon seit Jahren. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Herausforderung.“

Unser zukünftiger Coach Marcel zum Neuzugang: „Mit Pascal stößt ein weiterer guter Torwart in unseren Kader, der Oberligaerfahrung mitbringt. Neben dem sportlichen passt er auch vom Typ her super zum Verein und zu der Mannschaft. Pascal brennt für die neue Aufgabe. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“