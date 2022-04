Gelsensport bietet bis zum 24. Juni wieder kostenlose Sportangebote im Format eines offenen Programms auf der Trendsportanlage Consol, Klarastraße 45, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren an.

Pünktlich zum Beginn des Frühlings startet der Verein sein offenes Sportangebot. Mit dem kostenfreien Angebot möchten es die Organisatoren Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Freizeit aktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Zudem möchten sie ihnen die Gelegenheit bieten echte, persönliche Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen und dem Smartphone eine Pause zu gönnen.

Das Programm findet täglich - außer dienstags - von Montag bis Freitag statt. Dieses Jahr bietet der Sportverein ganz nach dem Motto Bewegung, Spiel und Spaß gezielt stark nachgefragte und beliebte offene Kurse an. Offen bedeutet: eine Anmeldung ist nicht erforderlich, also einfach vorbeischauen. Treffpunkt ist das Betreuerhaus. Dort kann auch unter der Beachtung der Hygieneregeln die Toilettenanlage kostenfrei genutzt werden.

Inline-Skating und Straßenfußball

Speziell montags bieten die Veranstalter im Rahmen des beliebten Montagstrubels mit den Kooperationspartnern Mobile Jugendarbeit, Fritz-Steinhoff-Haus, Forum 2000, Consol Theater sowie Kunstschule Gelsenkirchen die Möglichkeiten, unter Anleitung zu malen und zu basteln, sich am Inlineskating zu versuchen, Skate- und Longboarding zu praktizieren, am Breitensport-deluxe-Angebot teilzunehmen und den Straßenfußball Kick it! auszuprobieren.

Neben dem offenen Programm ist der Materialverleih der Trendsportanlage geöffnet und bietet wochentags, 10 bis 18 Uhr, allen Interessierten jeglichen Alters die Möglichkeit, gegen Lichtbildausweis verschiedene Spiel- und Sportmaterialien auszuleihen und vor Ort zu nutzen.

Pandemiebedingt sind jederzeit Änderungen möglich. Ansprechpartner bei Gelsensport ist Christian Tabel: christian.tabel@gelsensport.de, Tel. 0209-169-5908.