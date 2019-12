Rot-Weiß Buer beendet das Jahr sportlich

Box-Mannschaft mit 11 Sportlern beim Silvesterlauf in Recklinghausen

Recklinghausen. Morgens war es noch nebelig, aber zum Start der 33. Auflage des Recklinghäuser Silvesterlaufs zeigte sich der Wettergott wieder von seiner besten Seite. Es blieb trocken und die Sonne schaute hervor.

Auch in diesem Jahr mussten die 326 Teilnehmer/innen zwei Runden a 2,5 km rund um das Stadion Hohenhorst laufen.

Schnellster der Box-Mannschaft war Gereon Hense als 58. in 23:24 Minuten, dicht gefolgt vom 15-jährigen Enea Priore als 59. in 23:27 Minuten und dem 9.-jährigen Max Wendt als 68. in 24:03 Minuten. Beide Nachwuchssportler erreichten hervorragende dritte Plätze in ihrer Altersklasse.

Enea und Max werden Dritte in ihrer Altersklasse

Weitere Platzierungen der Rot-Weiß Mannschaft, 69. Trainer Andreas Wendt in 24:05 Minuten, 126. Michele Priore in 26:47 Minuten, 140. der 14-jährige Morris Drossel in 27:23 Minuten, 226. der zwölfjährige Lennox Toffel in 30:09 Minuten, 234. die 9-jährige Luise Hoffmann in 30:28 Minuten, 238. Semra Öztan in 30:39 Minuten, 245. die zwölfjährige Gioia Priore in 30:56 Minuten und als 248. überquerte Denise Hoffmann in 31:10 Minuten die Ziellinie.