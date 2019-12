Die Frauen des SSV Buer 07/28 gewannen zum 8x die Hallenkreismeisterschaft. Das Team von Trainer Christopher Melchin vom SV Horst 08 sicherte sich Platz zwei.

Sieben Mannschaften hatten für das „Sparkassen Hallenmasters 2020“ das im Sportzentrum Schürenkamp an der Grenzstraße am vierten Adventssonntag. 22. Dezember. 2019 stattfand gemeldet.

So wurde in einer Siebener Gruppe gespielt. Am Ende holte sich die Frauen des SSV Buer 07/28 vor ca. 150 Zuschauern zum achten Mal den Titel

Frauenfußball scheint bei den Gelsenkirchener Fußballfans noch nicht so richtig angekommen sein, vielleicht liegt es auch daran das einfach für den Frauenfußball sowie den Amateurfußball in unsere Region zu wenig geworben wird. Es kann nur im Jahr 2020 besser werden.

Zur besten Spielerin des Turniers wurde die Horsterin Sophie Müller ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurde auch Sabrina Mallner vom SSV Buer welche mit 15 Treffer Torschützenkönigin wurde, und Bianca Radzanowski vom TSV Feldhausen als beste Torhüterin des Turniers.

Folgende Mannschaften nahmen am Turnier teil: VfL Grafenwald, TSV Feldhausen, Eintracht Erle, SV Horst Emscher 08, Schwarz Blau Gladbeck, SSV Buer 07/28 und Preußen Sutum.

VfL Grafenwald - TSV Feldhausen 1:4

Eintracht Erle - SV Horst- Emscher 08 1:5

Schwarz Blau Gladbeck - SSV Buer 0:11

Preußen Sutum - VfL Grafenwald 3:1

SV Horst- Emscher 08 - TSV Feldhausen 7:1

SSV Buer - Eintracht Erle 12:2

Preußen Sutum - Schwarz Blau Gladbeck 5:2

SV Horst- Emscher 08 - VfL Grafenwald 2:0

TSV Feldhausen - SSV Buer 1:10

Eintracht Erle - Preußen Sutum 1:3

VfL Grafenwald - Schwarz Blau Gladbeck 2:1

SSV Buer - SV Horst- Emscher 08 5:3

Preußen Sutum - TSV Feldhausen 0:1

Schwarz Blau Gladbeck - Eintracht Erle 0:4

SSV Buer - VfL Grafenwald 11:0

SV Horst- Emscher 08 - Preußen Sutum 3:1

TSV Feldhausen - Schwarz Blau Gladbeck 4:2

VfL Grafenwald - Eintracht Erle 3:4

Preußen Sutum - SSV Buer 1:9

Schwarz Blau Gladbeck - SV Horst- Emscher 08 0:4

Eintracht Erle - TSV Feldhausen 0:1

Tabelle:

1. SSV Buer 58:7 18

2. SV Horst Emscher 08 24:8 15

3. TSV Feldhausen 12:20 12

4. Preußen Sutum 13:17 9

5. Eintracht Erle 12:24 6

6. VfL Grafenwald 7:25 3

7. Schwarz Blau Gladbeck 5:30 0

Am Freitag. 27. Dezember. 2019 um 18:00 Uhr geht das Turnier mit der Vorrunde der Zweitmannschaften weiter. Anstoß im Sportzentrum Schürenkamp an der Grenzstraße 3 in Gelsenkirchen ist um 18:00 Uhr.

Gespielt wird in zwei Gruppen mit je 5. Mannschaften.

In der Gruppe A Spielen: SSV Buer 07/28 II, Spvgg Middelich-Resse 71/81 II, Spvgg Westfalia Buer 1919 II, Spvgg Westfalia Buer 1919 II und Spvgg Westfalia Buer 1919 II.