Der Verein "Auszeit für die Seele" lädt am Sonntag, 16. Februar, 11 Uhr Motorradfahrer zu einer Benefiz-Biker-Tour ein. Abgefahren wird an der Schalke-Arena.

Die Biker zahlen 20 Euro für die Tour, die dem Verein zugute kommen. "Auszeit für die Seele" vermittelt von Vermietern gespendete Ferienwochen in Ferienunterkünften an mittellose Krebs-Patienten, die sich sonst keinen Urlaub leisten können. Durch die Erkrankung geraten Menschen in Armut.

Ferienwochen für mittellose Krebs-Patienten



Das Projekt stammt eigentlich aus Israel, der Verein realisiert es seit 2017 in Deutschland. Bundesweit wird er inzwischen von rund 80 Vermietern unterstützt.

Das Ziel der geführten Biker-Tour ist "Frankys Hütte" im Arnsberger Wald im Sauerland.

Unbedingt anmelden



Wer mitfahren möchte, informiert sich online unter benefiz-biker.de und meldet sich an. Das Startgeld ist vorab zu zahlen. Auch ortskundige Tourenguides können sich melden.

Krebspatienten, die sich keinen Urlaub leisten können, haben die Möglichkeit, sich bei dem Verein in Bezug auf Unterstützung zu informieren: biker-gegen-krebs.blogspot.com.