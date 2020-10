Schon zum 25. Mal beginnt in diesen Tagen die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Gelsenkirchen. „Jetzt erst recht“, fasst Susanne Dudek die Motivation für die Jubiläumssaison zusammen und ruft dazu auf, Schuhkartons mit neuen Geschenken für bedürftige Kinder zu füllen.

Seit dem Start wurden mehr als 8,5 Millionen Mädchen und Jungen mit Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum beschenkt. „Neben der Freude über dieses unerwartete und oftmals erste Geschenk des Lebens erfahren die beschenkten Kinder durch die Partner vor Ort auch von Gottes Liebe“, so Susanne Dudek.

Geschenke für Kinder in Osteuropa

Gerade in der jetzigen Krise sei diese Botschaft ein wichtiges Hoffnungszeichen. Packtipps und Abgabeorte sind auf der Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch vorgefertigte Schuhkartons bestellt werden. Zwischen dem 9. und 16. November sollen die Geschenkpakete bei der Christlichen Gemeinde Erle e.V., der Ludgeri Apotheke in Buer und Optik Opermann in Gelsenkirchen abgegeben werden.

Um die Gesamtaktion zu finanzieren, empfiehlt der Verein eine Spende von 10 Euro pro beschenktem Kind. Wer keine Zeit zum Selberpacken hat, kann für 30 Euro sein Paket online auf die Reise schicken (www.online-packen.org). Im Rahmen der weltweiten Aktion sollen in diesem Jahr rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen u. a. an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die Ukraine.

Hier können Päckchen abgegeben werden:

Christliche Gemeinde Erle e. V.

Cranger Straße 220

45891 Gelsenkirchen

Offnungszeiten Mo. - Fr. 10 – 12 Uhr; Mo. - Sa. 15 – 19 Uhr; Sonntag 12 – 14 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0209 / 1656794

Ludgeri Apotheke

Düppelstraße 19

45897 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 8 - 13 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr ; Mi. 8 - 13 Uhr; Sa. 9 - 13 Uhr

Optik Oppermann

Hauptstraße 14

45879 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten Mo - Sa 9 - 13 Uhr; Mo - Fr 14.30 - 18 Uhr

Hintergrund „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 10,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.