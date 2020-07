Für die Kinder, die im Alfred-Zingler-Haus (AZH) das ganze Jahr über Hausaufgabenbetreuung erhalten, hat sich das AZH in Coronazeiten etwas Besonderes ausgedacht: Für eine geringe Teilnahmegebühr gibt es in dieser Woche Abenteuer im Freien.

Michael Godau, ein erfahrener Umweltpädagoge macht die Führungen beziehungsweise organisiert Ausflüge. Hausaufgabenhelfer begleiten die zwölfköpfige Gruppe.

Alles, was die Kinder in der Natur entdecken, protokolliert jedes Kind mit einer eigenen Kamera und am Schluss wird ausgewertet, eine Ausstellung vorbereitet und jedes Kind erhält einen Stick mit den besten Fotos. So wird gleichzeitig Medienkompetenz vermittelt. Des Weiteren werden im heimischen Quartier Schulwege abgegangen, dabei Gefahren erläutert, auch Dinge fotografiert und der Schulweg gemalt, sodass die Kinder die Route kennen- und auf eigene Faust bewältigen lernen.

Baumklettern, Haldenrutschen, im Teich keschern, Fossilien sammeln, Tiere beobachten und essbare Pflanzen finden gehört zum Naturerlebnis ebenso wie ein Waldpicknick. Die Rheinelbehalde und der Biomassepark Hugo mit ihren Erlebnisräumen stehen auf dem Programm und werden mit Bahn und Bus angesteuert.

Die Plätze für dieses Ferienabenteuer sind leider schon alle belegt. Das Alfred-Zingler-Haus bedankt sich für die Unterstützung durch das Referat Umwelt der Stadt Gelsenkirchen.