GE. Die Street Dance Gruppen T(h)E SQUAD und Girls Attack vom TanzExpress belegten am Samstag, 11. September, jeweils den ersten Platz in ihren Kategorien Kids und Juniors bei der Deutschen Meisterschaft der Street Dance Factory in Dinslaken.

Seit Beginn der Pandemie war dies der erste Wettkampf, der wieder auf einer Bühne vor Publikum stattfinden durfte.

Viel Zeit zum Trainieren gab es nicht. Obwohl dank digitaler Angebote und Trainingsstunden im Freien jede erlaubte Möglichkeit ausgereizt wurde, in den letzten anderthalb Jahren zusammen zu tanzen, kam die Ankündigung zur deutschen Meisterschaft wie aus heiterem Himmel.

„Natürlich haben wir uns gefreut, endlich wieder auf einen Wettkampf hin zu trainieren. Aber die Nachricht kam so kurzfristig, dass wir nur noch knapp drei Wochen proben konnten,“ erzählt Charlotte Osigus, Trainerin der beiden Teams. Planungsunsicherheiten seitens des Veranstalters seien der Grund gewesen.

Doch das Ergebnis spricht für sich. Mit ihren Choreografien der Tanzstile Street Dance, Videoclip und Showdance überzeugten T(h)e SQUAD und Girls Attack die Jury und dürfen sich nun deutsche Meister nennen.

TanzExpress Inhaberin Tina Osigus ist stolz: „Die rege Beteiligung an der Meisterschaft und die Leistung unserer Tänzerinnen und Tänzer hat gezeigt, dass der Tanzsport auch in Krisenzeiten zusammenhält und weiter macht. Es war uns immer wichtig, durch das Fortführen der Kurse auf digitaler Ebene zumindest ein wenig bekannte Struktur im Alltag der Schülerinnen und Schüler zu schaffen.“ Schon seit einigen Wochen dürfen alle Mitglieder des Tanzexpress wieder gemeinsam in den Trainingsräumen in Gelsenkirchen und Haltern trainieren.

Die nächste Meisterschaft wurde bereits angekündigt.