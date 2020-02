Straßen.NRW erneuert bis Ende 2021 die vorhandene Sicherheitsausstattung des A2-Tunnels Gelsenkirchen-Erle.

Seit Montag kommt es auf dem Geh- und Radweg zwischen der Cranger Straße und Frankampstraße zu Behinderungen. Einen Eingriff in den städtischen Verkehr sowie auf der Autobahn wird es vorerst nicht geben. Die eigentliche Sanierung erfolgt in vier Bauabschnitten.

Im ersten Bauabschnitt werden umfangreiche Arbeiten im Betriebsgebäude sowie auf dem Tunnel durchgeführt. Unter anderem werden die Notstromversorgung ausgetauscht und auf dem Tunnel neue Kabel zur Tunnelsteuerung und Überwachung verlegt.

Mitte des Jahres wird mit den Arbeiten im Tunnel begonnen. Für den Verkehr auf der A2 stehen tagsüber immer drei eingeengte Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung, in den Nachtstunden gibt es Einschränkungen.



Tunnel auf den neuesten Stand bringen

Straßen.NRW investiert in die Sanierung des Tunnels Erle elf Millionen Euro. Die gesamte Tunneltechnik, die Überwachungstechnik, die Notstromversorgung und die Vorkehrungen für den Notfall werden komplett ausgetauscht und erneuert. Ziel des Projekts ist es, den Tunnel Erle, Baujahr 2004, auf den neuesten Stand der Sicherheit zu bringen. Grundlage für die Nachrüstung sind die bundesweit gültigen "Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln" (RABT, Ausgabe 2006).