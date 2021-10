Erfolgreich vermarktet: Auf dem aufwändig sanierten Areal der Kokerei Hassel im Gelsenkirchener Norden veräußerte die RAG Montan Immobilien einen Großteil der Grundstücke für rund 100 Wohneinheiten an einen regionalen Bauträger. „Wir schaffen moderne und nachhaltige Wohnquartiere auf ehemaligen Bergbaustandorten in der Region. Damit reagieren wir auf die starke Nachfrage nach neuem Wohnraum“, betont Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH.

Auf einer Teilfläche der ehemaligen Kokerei erwarb ein deutsches Familienunternehmen rund 22.000 Quadratmeter Wohnbauland. Das Unternehmen kündigte an, auf der Fläche entlang des neuen Stadtteilparks und der Marler Straße hochwertige Mehrfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte zu errichten.

Das gesamte Wohnquartier „Wohnen am Stadtteilpark“ entsteht auf der etwa 50.000 Quadratmeter großen Fläche des sanierten und aufbereiteten Materiallagerplatzes der 1999 stillgelegten Kokerei. Die RAG Montan Immobilien realisiert dort ein neues Wohnquartier mit 150 bis 200 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern.

Mit der Vermarktung von 36 Grundstücke auf den restlichen 16.000 Quadratmetern will die RAG Montan Immobilien in wenigen Wochen starten. Avisiert sind Quadratmeterpreise von 315 Euro. Schon in den vergangenen Monaten verzeichnete das Unternehmen eine große Nachfrage nach den Wohnbaugrundstücken für Einzel- und Doppelhäuser. Rund 500 Interessenten meldeten sich bereits. Der Auftakt der Vermarktung beginnt mit einer Informationsveranstaltung, die voraussichtlich im November stattfindet.

Das neu entstehende Wohnbaugebiet soll künftig durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und effizienter Technik dezentral und CO2-neutral versorgt werden. Als regenerative Energiequellen werden dabei Geothermie und Photovoltaikdachanlagen genutzt. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist die Spitzenlastabdeckung über eine zentrale Luft/Wasser-Wärmepumpe geplant. Einen dementsprechenden Vertrag zur Umsetzung des CO2-neutralen Energieversorgungskonzeptes unterzeichneten die Grüne Quartiere GmbH und die RAG Montan Immobilien im Mai 2021.

Das Bauprojekt orientiert sich damit am von der Stadt Gelsenkirchen vorgegebenen Klimaziel. Die Umsetzung des innovativen Energiekonzepts in Hassel wird als „Reallabor der Energiewende“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bis zum Jahr 2025 gefördert. Das Quartier in Hassel ist eines von nur vier geförderten Quartieren des Projektes „TransUrban.NRW“.

Über die geplante CO2-neutrale Wärmeversorgung hinaus wird in Zukunft gleichzeitig die Kühlung der Wohngebäude integriert und steigert damit nachhaltig das Wohlbefinden der Bewohner bei anhaltendem Klimawandel. In dem Neubaugebiet entsteht deswegen eine nachhaltige Wärme- und Kälte-Versorgung.

Derzeit laufen die Vorbereitungen der Erschließungsmaßnahmen. Ende 2022 wird als Baubeginn für die erste Wohnbebauung angestrebt.