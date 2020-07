Am Freitagabend (03.Jul20) kam die Anforderung vom Kreis Warendorf für mobile Abstrich Teams.

Das DRK Gladbeck war bis zum Wochenende im Kreis Gütersloh im Einsatz mit seinen ehrenamtlichen Rotkreuzlern. Nach Grundreinigung der Einsatzfahrzeuge und der Ausstattung nach den Vorgaben von RKI, wurde anschließend die Einsatzplanung für den Kreis Warendorf durchgeführt. Am Montag (6.7.20) startet um 7 Uhr ein mobiles Abstrich Team aus Gladbeck nach Warendorf. Dort sollen Bewohner von Alten- und Pflegeheime getestet werden und Mitarbeiter einer Reinigungsfirma. Das DRK Gladbeck plant einen 12 stündigen Einsatz in Warendorf. Auch hier sind wieder ehrenamtliche Rotkreuzler im Einsatz die in ihrer Freizeit die Testungen oder Urlaub durchführen. Das DRK Gladbeck ist für solche Einsätze sehr gefragt. Es sind allesamt erfahrende Einsatzkräfte die im Kreis Recklinghausen, Gladbeck, Gütersloh Abstriche vorgenommen haben. Alle Einsätze werden insbesondere unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen der RKI Vorgaben durchgeführt. Insgesamt kamen somit über 5000 Testungen zusammen.