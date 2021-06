ebenso anzusehen ;

Aber derart soo wieder herzustellen wie es mal war.

Wer sich die Arbeit und Mühe -

und das auf DAUER -

auf sich nehmen will,

sei sicherlich willkommen.

Aber genauso sicherlich nicht derart auf Steuerzahler Kosten !

Und es ist sicher ehrenvoll wenn sich Freiwillige zusammen finden,

die das Stellwerk Gebäude wieder auf "Vordermann" bringen möchten.

Dass sich hier wieder Politiker in Stellung bringen und dann wie man es ja als

gebürtiger Gladbecker kennt

derart nachher auf die Bürger ablädt kennt man ja auch.

Um sich persönlich nachher wieder in Vordere Position zu beamen auch zu genau.

Gerne sind Enthusiasten gesehen.

Vieles anderes ist schon durchgekaut worden in naher Vergangenheit !

[[[ z.B.

„Könnte in dem Gebäude eine Gastronomie betrieben werden?“ „Nein“, lautete die Antwort der Verwaltung. Für den Betrieb einer Gastronomie in dem Stellwerk wären unter anderem neben einem Gastraum der Einbau einer Küche mit Abstellraum sowie eine Toilettenanlage (die im Keller vorhandene einzelne Toilette wäre für eine gastronomische Nutzung nicht ausreichend) notwendig. Dies sei aufgrund der geringen Aufenthaltsfläche in dem Stellwerk ausgeschlossen.]]]

Aber die sollten es dann, auch durchziehen ohne Steuergelder-Belastung.

Seien wir froh, dass wir den Haushalt genehmigt bekamen:

zur Erinnerung ist zwar noch ganz frisch !

" Auszug

Aktuell geht die Kämmerei übrigens von rund 20 Millionen Euro an corona-bedingten Schäden allein im Jahr 2021 aus.

Zum großen Teil stammen diese aus wegfallenden Gewerbesteuer-Einnahmen".~~~

Zudem die Grundsteuern werden ja auch erhöht ,

alles nicht zu unterschlagen liebe Ortspolitiker.

Oder gar nicht mitbekommen ??

Und dann bin ich mit noch so ein paar anderen Zweckerler Bürger*Innen überrascht,

wie sich die Frau Dr.Niewerth so in derart Privat-Projekt reinhängt .

Hat sie doch bei einem Vortrag des Dezernenten Dr. Kreuzer mehrfach

ihre Meinung kundgetan: **wir brauchen keine Sozial-Wohnungen in Zweckel**.

Wir haben ihren Atem noch im Nacken & Nase.

Aber - ein für ein Stellwerkhäuschen aus der Vergangenheit, da setzt sie sich

doch m.E. schon ganz schön massiv ein.

Meine Frage ist nur: was ist eigentlich wichtiger ?

Die bezahlbare Wohnungsnot versuchen zu reduzieren oder .... Stellwerkhäuschen?

Aus Privater Tasche gerne !



Abschließende Frage: habt ihr euch auch mal das Bahn Umfeld - genauer - angesehen ??

Wollt ihr das * wenn * so lassen ??



NEIN

das muss auch alles beigearbeitet werden

Das ist ein mehrere Jahre-Projekt UND kostet richtig Geld

Schon dazu einen Finanz-Plan erstellt ??

Ich wette auch - Nein - !

Herr Stadtkämmerer Thorsten Bunte aufgepasst !

für wirklich Interessierte und nicht nur Spiogenten von Auswärts ;-))

hier noch links :

https://www.waz.de/staedte/gladbeck/bahn-verkuendet-aus-fuers-stellwerk-zweckel-nach-107-jahren-id215082551.html

http://spd-zweckel.de/stellwerk-zweckel-ist-fuer-gastronomieangebote-und-gruppenangebote-nicht-nutzbar/

https://www.faller.de/de/de/Produkte/Spurweiten/N-Programm/Bahnh%C3%B6fe-Bahnbauten/Stellwerke-Bahnbuden/pid.14.17.89/agid.1128.1194.1251/atid.28452/ecm.at/Stellwerk-Zweckel.html

Als Andenken Frau Niewerth - ein Faller Modell Gebäude- für 31,99 € ?