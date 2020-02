Gladbeck: Die 31. Up To Dance Edition 2020 vom 1. Februar unter der Leitung von Arnd Wende war wieder einmal ein "Feuerwerk" kraftvoller Showdance, Jazz, sowie Ballett, Hip Hop, Contemporary am Puls der Zeit und mehr, ebenso in Verbindung mit facettenreicher Akrobatik.

Hunderte DarstellerInnen, die alles gaben und ihre Zuschauer ins Erstaunen versetzen.

Die folgende kleine Foto-Auswahl vom 1. Februar vermittelt einen Eindruck der Show aus der Gladbecker Stadthalle.