Weltweiter Gottesdienst der Zeugen Jehovas



Der kommende Dienstag, der 07. April, ist der höchste Feiertag der Zeugen Jehovas. Weltweit finden in über 119 000 Gemeinden Gedenkgottesdienste statt- in diesem Jahr auf eine der Pandemie angepasste Weise. Wie gewohnt laden Jehovas Zeugen dazu ein:



Jehovas Zeugen erinnern an die Passion Christi und stellen zwei besondere Gottesdienste auf ihrer Website online. Da die Feier zum Andenken an den Tod von Jesus Christus am Dienstag, den 7. April, aufgrund der Versammlungsverbote nicht wie üblich in ihren Kirchengebäuden stattfinden kann, nutzen auch Jehovas Zeugen in Gladbeck eine moderne Alternative. Über ihre Website stellen sie zwei besondere Videogottesdienste zur Verfügung, um allen Menschen trotz Quarantäne ein würdevolles Gedenken an dieses wichtige Ereignis zu ermöglichen.

Der Todestag Jesu fällt in diesem Jahr auf Dienstag, den 7. April. An diesem Tag wird der besondere Gedenkgottesdienst online bereitgestellt. Jeder ist eingeladen, sich besonders an diesem Tag etwas Zeit zum Erinnern zu nehmen und sich die Videoaufnahmen allein oder im Kreis der Familie anzusehen.