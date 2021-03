Für die Stadtbücherei Gladbeck gehört die alle zwei Jahre stattfinden „Nacht der Bibliotheken“ von Beginn an zu den absoluten Besuchermagneten. Und auch im Corona-Jahr 2021 dürfen sich die Bücherfreunde auf ein abendfüllendes Programm freuen.

Am Freitag, 19. März, ist es wieder so weit. Da coronabedingt die Türen der Bücherei an der Friedrich-Ebert-Straße leider geschlossen bleiben müssen, findet die Bibliotheksnacht in diesem Jahr online statt.

Also hat das Team der Stadtbücherei nun ein digitales Angebot zusammengestellt. Frei nach dem Motto "Wenn die Besucher nicht in die Bücherei kommen können, kommt kurzerhand die Bücherei zu den Besuchern nach Hause!"

Die Bibliotheksnacht steht dieses Mal unter dem Motto "Mitmischen“, was bitte wörtlich zu nehmen ist, denn die Besucher können bei einem interaktiven Programm in der Tat mitmischen.

Über die Website der Stadtbücherei www.stadtbuecherei-gladbeck.de geht’s mit einem Klick direkt in das Programm der "Nacht der Bibliotheken", wo es Einiges zu entdecken gibt. So zum Beispiel für Kinder auf Bestellung „Geschichten am Telefon“, vorgelesen von Lesepaten der Gladbecker Bücherei. Dabei können die jungen Zuhörer zwischen fünf und acht Jahren wählen, ob es spannend, lustig oder märchenhaft sein soll. Außerdem gibt eine kreative Mitmachaktion, bei

der Kinder zu einer Monster-Geschichte eigene Bilder einsenden können. Diese werden dann auf der Website ein schaurig-schönes „Bestiarium“ ergeben. Und ein Quiz führt die Kids durch die Welt der Kinderbücherei.

Als Haupt-Act wird Frank Goosen im Live-Stream um 19.30 Uhr in die Wohnzimmer der Besucher kommen. Goosen liest unter anderem aus seinem neuesten Roman „Sweet Dreams“. Dabei können die Besucher – fast wie beim Liveauftritt - mit dem Autor ins Gespräch kommen und signierte Bücher bestellen.

Zum Selberlesen animieren möchten die Büchereimitarbeiterinnen mit kurzen persönlichen Leseempfehlungen. Auch hier sind die Besucher der Büchereinacht zum Mitmachen aufgerufen. Bereits im Vorfeld können eigene Besprechungen als Textdokument, gern auch mit Foto, eingesandt werden an bibnacht@stadt-gladbeck.de. Die Einsendungen werden dann auf der Website veröffentlicht.

Um mit den Besuchern in Kontakt zu kommen, bittet das Team der Stadtbücherei um Zusendung von Selfies der Bibnacht-Besucher. Daraus soll im Laufe des Abends eine große und bunte „Besuchergalerie“ auf der Website werden. Als kleines Dankeschön für alle Teilnehmer hält das Bücherei-Team einen original „Nacht-der-Bibliotheken-Holzkochlöffel“ bereit, passend zum Motto „Mitmischen“.

Alle Angebote finden sich auf der Website der Bücherei, von der aus es per Link mit einem Klick Mitten in das Programm der Bibliotheksnacht geht.