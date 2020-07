Aufgrund der Corona-Pandemie ist es von Seiten der städtischen Seniorenberatung in diesem Jahr leider nicht möglich, wie gewohnt ein Senioren-Sommerprogramm mit Veranstaltungen und Ausflügen stattfinden zu lassen. Darum hat das Team der städtischen Seniorenberatung sich etwas Besonderes einfallen lassen und veranstaltet ein Sommerquiz, damit trotz Corona und der derzeitigen schwierigen Zeit die Gladbecker Senioren im Sommer beschäftigt sind, keine Langeweile aufkommt und vor allem etwas Freude haben.

Ab dem 13. Juli haben Senioren ab 60 Jahren die Möglichkeit, am Sommerquiz der städtischen Seniorenberatung teilzunehmen. Alle zwei Wochen wird ein neues Rätsel veröffentlicht, welches es zu lösen gilt, indem am Ende eines jeden Rätsels das gesuchte Wort erraten wird. In dem gesuchten Wort sind wiederum Buchstaben enthalten, die nach sechs erfolgreich gelösten Rätseln ein finales Lösungswort ergeben. Die Rätsel werden ab dem 13. Juli alle zwei Wochen im Eingangsbereich des Fritz-Lange-Hauses ausgelegt und können dort mitgenommen werden. Zusätzlich ist die Teilnahme über eine vorherige telefonische Anmeldung möglich, wodurch die Rätselzettel per Post versandt werden.

Gestartet wird mit dem 1. Märchenquiz ab dem 13. Juli. Wird der Seniorenberatung bis zum 30.September das richtige finale Lösungswort mitgeteilt, besteht die Möglichkeit einen von insgesamt 20 Gutscheinen von DM, der Stadt Parfümerie Pieper oder Douglas im Wert von je 25 Euro zu gewinnen.

Das Lösungswort kann entweder telefonisch unter der Telefonnummer: 02043/ 99 27 75, per E-Mail unter der E-Mail Adresse: Iris.Bluemer@stadt-gladbeck.de, per Einwurf im Briefkasten oder per Post an folgende Adresse: Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, 45964 Gladbeck mitgeteilt werden.

Die Rätsel werden an folgenden Tagen veröffentlicht:

1. Rätsel 13. Juli,

2. Rätsel 27. Juli,

3. Rätsel 10. August,

4. Rätsel 24. August,

5. Rätsel 7. September,

6. Rätsel 21. September.