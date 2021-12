Gastro Pavillon Oberhof

Die Stadt Gladbeck hat jetzt mal wieder ein halbe Mille €, als Fördermittel erhalten, um die Stadt attraktiver zu machen.

Die 4 Millionen, für die "familienfreundliche" Innenstadt, haben wohl noch nicht ausgereicht, weil neue Betonsteine allein keine Attraktivität bringen.

Einige Versuche mit Außengastronomie, wie an der Rentforter Straße, brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Aber viele Gladbecker werden sich noch erinnern, daß am Oberhof mal ein Cafe´ war. Dort ist ein prädestinierter Platz, diese Idee wieder aufleben zu lassen.

Übrigens wurden die Sprudelsteine des damals dort vorhandenen Brunnens, für den Kolpingbrunnen wieder verwertet.

Warum nicht auch wieder ein schöner Pavillon mit Bestuhlung im Freien. Eine Aufwertung für einen richtigen Stadteingang, dort am Busbahnhof wäre es allemal.

Es wurden ja damals große Stadttore versprochen und eine mickerige Stele aufgestellt.

Eine ansprechende Situation mit viel Grün und Verweilcharakter, die der Stadt gut zu Gesicht stünde.

Dazu eine alte Entwurfsskizze, von Okt. 1993

Leider bekommt man auf Ideen und Vorschläge in Gladbeck keinerlei Antwort,

obwohl immer von Bürgerbeteiligung geredet wird. Was immer auch die

darunter verstehen !

"Runde Tische" gabs ja genug.

Dipl.-Ing. Manfred Schlüter, Freiraumplaner