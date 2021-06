Runder Tisch und spielend durch die Stadt Da sitzen mal wieder die Experten am Runden Tisch und versuchen die Innenstadt attraktiv zu machen.

Vor Jahren, unter BIG-Böhle, gab es mal die Aktion, "spielend durch die Stadt". Einige Reste davon, haben die letzte Attraktivierung überlebt.

Neben dem viel besuchten Großgerät, auf der Lambertistraße, wurde auch auf der Goethestraße, ein kleiner, bunter Kletterturm, mit Rutsche, für jüngere Kinder errichtet. Ein beliebter Platz, für Mütter, mit Kindern.

Als Sitzgelegenheit, eine einladende Rundbank. Poller und Ketten schirmten den Bereich gegen die Autos ab. Kleine Federtiere, waren bei Kindern sehr beliebt. Alles, von einem großen Schnurbaum schützend überstanden.

Warum wird dieser Bereich nicht mal ein Bisschen gepflegt. Der runde Tisch sucht doch Ideen, um die Stadt zu beleben. Das geht doch besser mit Kindern, als mit Remmi Demmi.

Leider wurden schon 4 der 6 Rundbänke, ersatzlos abgebrochen. Die Federspielgeräte sind verschwunden. Die Schutzkette zur Hälfte weg.

Als letztes, wurde vor Monaten, die Rutsch abgebaut. Ich hoffe nicht, um Kinder zu schützen. Der gesamte Bereich scheint verwahrlost um mal wieder eine große Umbauaktion zu rechtfertigen. Hoffentlich nicht wie das langweiligen Geräte in Horster Straße, oder das tote Glockenspiel auf der Hochstraße.

Geld ist ja, wie man lesen konnte reichlich vorhanden. Hier fehlt es an Fantasie und Ideen.

Aber es ist hier auch mal Bestandspflege notwendig.

Manfred Schlüter, als Bürger der Innenstadt