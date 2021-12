Anlässlich der kürzlich veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey sagt Christin Siebel, die SPD-Landtagskandidatin für Gladbeck und Gelsenkirchen, den Familien im Ruhrgebiet ihre Unterstützung zu.

„Ich verstehe die Ergebnisse der landesweiten Umfrage als klaren Arbeitsauftrag. Wir brauchen eine landesweite Bildungsoffensive, um allen Kindern gleiche Chancen zu ermöglichen – und zwar unabhängig von ihrem Wohnort und den finanziellen Möglichkeiten ihrer Familie,“ so die SPD-Landtagskandidatin für den Gladbecker Süden.

Neben der landesweiten Abschaffung der Kita-Gebühren möchte Christin Siebel Schulen in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen stärken. Landesweit gebe es davon rund 1.000.

„Gemeinsam mit der SPD möchte ich nach der Landtagswahl an die Arbeit der jetzigen Fraktion und der Landtagsabgeordneten Heike Gebhard und Michael Hübner anknüpfen. Neben einer deutlich höheren Personalausstattung für die 1.000 Schulen wollen wir weiteres Geld für kostenfreies Mittagessen oder außerschulische Projekte zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiger und notwendiger Schritt hin zu bester Bildung für alle Kinder im Ruhrgebiet,“ so Siebel abschließend.

In ihren Ausführungen bezieht sich die SPD-Politikerin auf eine von der SPD-Landtagsfraktion in Auftrag gegebene Studie des Meinungsforschungsinstituts Civey. Diese ergab, dass sich rund 50,4 Prozent der Befragten im Kreis Recklinghausen (NRW: 47,8 Prozent) für die landesweite Abschaffung von Kita-Gebühren aussprechen. 27,5 Prozent (NRW: 26,8 Prozent) sind zumindest für eine landesweite Begrenzung der Gebühren. Lediglich 12,8 Prozent (Kreis Recklinghausen) wollen das System der kommunalen Kita-Gebühren beibehalten (NRW: 16,7 Prozent). 71,6 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen sprachen sich für eine bessere Ausstattung von Schulen mit besonderen Herausforderungen aus – im Kreis Recklinghausen waren es 70,9 Prozent.