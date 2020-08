Im Rahmen eines Pressegespräches stellte Dirk Langer, Leiter der Gladbecker Volkshochschule, das neue VHS-Programm mit zahlreichen Highlights vor. Für das neue Semester hat das VHS-Team rund 270 Veranstaltungen vorbereitet zu denen rund 3000 Teilnehmende erwartet werden. Das aktuelle Programm hat eine Auflage von 1500 gedruckten Exemplaren. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das aktuelle Programm unter www.vhsgladbeck.de herunter zu laden.



Der Titel des Semester-Schwerpunkts lautet „Klimawandel und Nachhaltigkeit“. Zum Schwerpunkt gehören unter anderem der Vortrag von Michael Birkhan mit seinem Beitrag: „Elektroautos - bereits heute wirtschaftlicher als klassische Antriebe?“ (15. September) Weiterhin referiert der Leiter der Umweltabteilung, Jürgen Harks, am 22. September über den Klimanotstand in Gladbeck.

Ebenfalls empfehlenswert ist unser Onlinevortrag mit Dr. Susanne Winter und Philipp Gerhardt zur Bedeutung der Wälder für den Klimaschutz „Wald ist mehr als Holz: Gesunde Wälder - gesunde Menschen“ am 23. September oder das Weinwebinar „Besser Bio?“ mit Martin Volmer (7. Oktober).

Highlight

Und natürlich auch die Semestereröffnung als ein besonderes Highlight: Einem breiten Publikum ist Sven Plöger als Moderator des „Wetters im Ersten“ seit vielen Jahren bekannt. Sven Plöger ist aber nicht nur ein kurzfristiger Beobachter des Wetters, sondern auch Autor mehrerer Sachbücher über das Wetter und das Klima. Daher hat ihn die VHS mit seinem Vortrag „Klimawandel: Gute Aussichten für morgen!?“ am Mittwoch, 9. September, eingeladen, um zu diesem wichtigen Thema einige Fakten und Trends aus erster Hand zu erfahren. Die Veranstaltung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Schüler und Studierende zahlen 7,50 Euro.

Darüber hinaus zählen aktuelle politische Vorträge zu den Höhepunkten des Programms: Klaus Scherer vom NDR zu Präsident Trump vor der US-Wahl (6. Oktober), Patrick Stegemann und Sören Musyal zur rechten Mobilmachung im Internet (26. Oktober), Reiner Lehberger (9. November) mit seinem Portrait „Die Schmidts - Ein Jahrhundertpaar“, Ralph Sina vom ARD-Hörfunkstudio Brüssel zum augenblicklichen Zustand der Europäischen Union (18. November) oder Ingo Espenschied mit seiner politisch-historischen Multivision zu „70 Jahre Schuman-Plan – 70 Jahre EU“ (26. November).

Vorträge

Aber auch weitere Vorträge, wie von Ralph E. Brachthäuser zur Märzkrise 1920 in Gladbeck und dem Ruhrgebiet (5. November), Dr. Volker Jakob mit seinem historischen Vortrag zum früheren Reichskanzler „Franz von Papen – Reichskanzler, Steigbügelhalter, Lügenbaron“ (19. November) oder die szenische Lesung mit dem Schauspieler Marco Spohr zum Nationalsozialismus in Gladbeck (11. November) sind einen Besuch wert.

Auch die beliebten Multivisionen auf Großleinwand dürfen nicht fehlen: „Mallorca und Menorca“ mit Beate Steger (9. Oktober), Dirk Bleyer und „Australien – ein Jahr Freiheit“ (3. November) sowie Dirk Rohrbach „IM FLUSS - 6000 Kilometer auf Missouri & Mississippi durch Amerika“(17. November) laden zu Reisen in andere Welten ein.

Anmeldungen zu den Einzelveranstaltungen in diesem Semester sind nur unter Angabe der vollständigen Adresse und Telefonnummer möglich! Eine Anmeldung ist in der VHS entweder telefonisch unter Tel. 02043 / 99-2415), per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de oder über die Homepage www.vhsgladbeck.de möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie können Sitzplatzkarten nur nach Vorbestellung erworben werden. Bis zur Einnahme der Sitzplätze in der Mathias-Jakobs-Stadthalle ist der Mindestabstand zu wahren und die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasenschutz tragen, der nur am Platz abgenommen werden kann.

Koki

Das Kommunale Kino startet bereits am Freitag, 4. September, um 18 Uhr mit der wunderbaren Generationenkomödie „Enkel für Anfänger“ in die neue Saison. In den Hauptrollen u. a. Maren Kroymann, Heiner Lauterbach und Julius Weckauf (bekannt aus „Der Junge muss an die frische Luft“). Um 16 Uhr zeigen wir im Kinderkino das Trickfilmabenteuer „Onward – Keine halben Sachen“. Außerdem im Programm: Die Filmbiografie „Lindenberg! Mach Dein Ding!“ (18. September), die Komödie „Nightlife“ (25. September) mit Elias M’Barek und die Romanverfilmung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (9. Oktober). Das vollständige KoKi-Programm ist ebenfalls unter www.vhsgladbeck.de abrufbar.

Kurse

Die Kurse beginnen ab dem 14. September. Zu den großen Angebotsfeldern gehören dabei unterschiedliche Schwerpunkte: Sprachen, Gesundheit / Fitness, EDV, musisches und kreatives Gestalten sowie nachträgliche Schulabschlüsse. Das bei weitem größte Stundenvolumen hat der Bereich „Deutsch als Zweitsprache“. Dabei hat es am Anfang des Jahres einen personellen Wechsel in der Volkshochschule gegeben: Für Karin Hornig-Bilo, die rund 20 Jahre die Fachbereiche 5 „Deutsch als Zweitsprache“ und 6 „Fremdsprachen“ geleitet hat, ist nun Silvia Gómez ins Team dazu gekommen.Die Angebote im Überblick:

Fremdsprachen: Zurzeit bietet die VHS die Folgekurse für Deutsch als Zweitsprache, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch in Kleingruppen an.

Zusätzlich setzt die VHS Gladbeck in diesem Semester auf Intensiv-Wochenenden für Anfänger für die Sprachen Türkisch, Russisch, Arabisch, Spanisch und Italienisch (Kleingruppen 5-8 Personen).

Landeskundliche Vorträge: Normandie/Bretagne (5.10. auf Französisch) Mexiko: Día de los Muertos (5.11. in spanischer Sprache), Sizilien (21.11.). Vorkenntnisse in Italienisch sind nicht erforderlich.

Deutsch als Zweitsprache: 4 neue Integrationskurse mit Alphabetisierung werden in diesem Semester gestartet. Im Oktober bietet die VHS Gladbeck einen berufsbezogenen Deutschkurs B2 an. Interessenten mit einer bestandenen B1-Prüfung können sich vormerken lassen. Die Vorgespräche finden im September statt. Es findet derzeit nur eine terminierte Deutschberatung statt.

Kurse zur Gesundheitsprävention, Entspannung und Stressreduktion, z. B. Yoga, Autogenes Training, Pilates, Rückenschule, Faszientraining, progressive Muskelentspannung, Qi Gong und Tai Chi. Dazu Angebote für spezielle Zielgruppen, wie bspw. ein Yoga-Workshop für Männer.

EDV / neue Medien: Interessierte können Kurse für verschiedene Office-Programme, Bildbearbeitung und Apple-Software besuchen, dazu Seminare zum Umgang mit dem eigenen Laptop und mit Smartphones. In den Herbstferien findet im Rahmen des Projekts „Kulturrucksack“ erstmals ein 3D-Druck-Workshop für alle von 10 – 14 Jahren statt sowie ein Blockkurs zum 10-Finger-Tastschreiben. Außerdem ganz neu im Programm: verschiedene Online-Seminare zur Nutzung von Videoplattformen und Social Media und zur Erstellung von Webseiten und Podcasts.

Tagesfahrten

Tagesfahrten und Führungen durch Kunstausstellungen entfallen leider in diesem Semester aufgrund der Corona-Pandemie. Es werden lediglich Stadtführungen bei eigener Anreise angeboten, wie z. B. durch Dorsten oder Recklinghausen, Radtouren oder Wanderungen, wo die Einhaltung von Abständen möglich ist.

Grundsätzlich gilt im Herbstsemester für den Besuch der Veranstaltungen der Volkshochschule die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasenschutzes bis zur Einnahme des Platzes, die Einhaltung des Abstandes und der rücksichtsvolle Umgang miteinander. Reservierungen zu Veranstaltungen und Kursen sind in der VHS unter Tel. 02043 / 99-2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. hinterlegt werden.

Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben ist zu allen Angeboten eine namentliche Anmeldung mit den Kleingruppen und angepassten Teilnehmerzahlen, um die Gesundheitsrisiken infolge von Corona zu begrenzen. Entgeltermäßigungen (auch für Vorträge und das Kommunale Kino) sind möglich!

Inhaber der Gladbeck-Card erhalten eine Ermäßigung von 75 Prozent sowie pro Jahr einen Kurs entgeltfrei. Schüler, Vollzeitstudierende, Auszubildende, „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienstleistende) sowie Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.