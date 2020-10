ETG Recklinghausen - VfL Gladbeck

Am vergangenen Sonntag begann die Landesligasaison für uns mit dem Derby gegen ETG Recklinghausen.

Da unser Spitzenspiel gegen ETG Recklinghausen in der letzten Saison leider wegen Corona gestrichen wurde, machten wir uns umso motivierter auf den kürzesten Anreiseweg dieser Saison.

Die Anfangsphase war ein Kräftemessen auf Augenhöhe.

In der ersten Viertelstunde der Partie konnte sich kein Team auf mehr als ein Tor absetzten und so stand es in der 17. Minute 9:9. D bekamen wir in der Abwehr das gegnerische Kreisanspiel immer besser in den Griff.

Wir hielten unseren Vorsprung von mindestens drei Toren konstant ein. Besonders zu verdanken hatten wir das unserer Torhüterin Pauline, an der die gegnerischen Torwürfe wie von einer Mauer ab prallten. In der 52. Minute waren wir dadurch schon auf sechs Tore davongezogen (23:29). In den letzten acht Minuten bekamen wir noch zwei Zeitstrafen und unsere Nummer 13 bekam zwei Minuten vor Abpfiff die Rote Karte. Mit dem ersten Saisonsieg in der Tasche, erwarten unsere Damen am Montagabend im Pokalspiel in der eigenen Halle PSV Recklinghausen 2.

Es spielten: Marlene Keyser (10), Antonia Buddenborg (7), Tabea Dusza (5), Sina Kuhlmann (3), Lena König, Anna Kubek (je 2), Paula Dräger-Gillessen, Annika Franz, Annika Kirsten (je 1), Anna Larisch, Lara Priester, Lilian Strotherm und Pia Klein und Pauline Langanke im Tor.

VfL Gladbeck - PSV Recklinghausen

Nach dem erfolgreichen Saisonstart am vergangenen Wochenende, erwarteten die VfL-Handballerinnen am Montagabend in der ersten Pokalrunde die zweite Mannschaft des PSV Recklinghausen. Aufgrund des Hallenbetriebs unter der Woche trugen wir zum ersten Mal ein Heimspiel in der Nordparkhalle aus, normalerweise die Stammhalle des TV Gladbeck ist.

Direkt nach dem Anpfiff lief es nicht rund für uns. Vorne passierten zu viele Fehler und in der Abwehr fehlte die nötige Absprache, was unsere Gegner sofort mit Gegentoren bestraften. So stand es bereits nach fünf Minuten 1:6 gegen uns. Unser Trainer entschied sich für eine Auszeit. Danach fanden wir zurück ins Spiel. Wir formierten die Abwehr neu und kamen so immer wieder in Ballbesitz. Es gelang uns in der 18. Minute auf ein Tor aufzuschließen (8:9), doch unsere Gegner hielten dagegen und so gelang es uns nicht, die Führung zu übernehmen. Mit einem Halbzeitstand von 14:16 ging es in die Kabine.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wollten wir das Ruder nochmal herumreißen. In den ersten zwanzig Minuten lieferten wir uns mit PSV ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unserer Mannschaft gelang es immer wieder, sich auf ein Tor heran zu kämpfen (19:20). Der VfL kämpfte sich immer näher heran, aber für einen Ausgleich fehlte das nötige Wurfglück. Der PSV Recklinghausen 2 konnte in der 43. Minute auf vier Tore plus davonziehen (19:23). Wir verloren das Spiel letztendlich 28:30.

Es spielten: Marlene Keyser (7/1), Daniela Schneider (5/1), Antonia Buddenborg (4), Lena König (3), Tabea Dusza, Anna Larisch (je 2), Annika Franz, Annika Kirsten, Anna Kubek, Sina Kuhlmann, Lilian Strotherm (je 1), Paula Dräger, Lara Priester und Pauline Langanke im Tor.