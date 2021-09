2.Spieltag 4. Herren 2.Kreisklasse

Am Freitag empfing die Viertvertretung den Gast aus MJK Herten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde es in den Einzelpartien nicht besser. Nur vier Punkte konnte die DJK erbeuten.

Punkte:

Torsten Wilkskamp/ Stephan Krause

Leon Gralla

Stephan Krause

Simon Keddigkeit

4.Spieltag Freitag 08.10.21 20:00

TTV Hervest Dorsten V vs DJK TTG Gladbeck-Süd IV

3.Spieltag 3. Herren 1.Kreisklasse

Vor dem Spiel war der Favorit vermeintlich klar, denn der TTC Bottrop 47 war noch ungeschlagen und gut besetzt. Überraschender war, dass der Gast der DJK mit 0:3 startete. Zudem sollten das nicht die einzigen Punkte der Gladbecker werden. Schon nach dem ersten Durchgang lagen die Braucker mit 1:8 vorne. Durch den letzten Punkt von Nils Schöttler gewannen sie schlussendlich gegen die ersatzgeschwächten Bottroper mit 2:9

Punkte:

Nils Schöttler/ Marius Adamek

Matthias Schaible/ Martin Moritz

Holger Graap/ Joachim Telöken

Marius Adamek

Nils Schöttler

Matthias Schaible

Holger Graap

Joachim Telöken

Martin Moritz

4.Spieltag Samstag 02.10.21 18:30

DJK TTG Gladbeck-Süd III vs SuS Polsum III

3. Spieltag 1. Herren Bezirksliga

Es geht weiter. Mit den vorherigen Punktspielen seit der Saison 19/20, kommt die Erstvertretung auf 11 Siege in Folge. So ließ auch der 12. Punktgewinn nicht lange auf sich warten. Es gab eine Veränderung bei der Aufstellung des DJK. Statt Kristijan Juric startete Philipp Werner und dieser gewann gleich sowohl ein Doppel, als auch ein Einzel. Die Gladbecker erzielten gleich mehrere deutliche 3:0 Siege. Die Fünfsatzspiele gingen hingegen an die Gäste. Letztendlich gewann die TTG gegen SSV Rhade mit 9:5

Punkte:

Klaus Goldbeck/ Thorsten Mallach

Torsten Rose/ Philipp Werner

Patrick Lautenschläger(2);

Thorsten Mallach;

Philipp Werner

Torsten Rose (2)

Klaus Goldbeck

4.Spieltag: Sonntag 03.10.21 10:00

TTV Hervest Dorsten vs DJK TTG Gladbeck-Süd

2.Herren Kreisliga

Das Spiel zwischen dem TTV GW Schultendorf III und der DJK TTG Gladbeck-Süd II wurde verschoben. Die Mannschaft des Gladbecker Süden bekam nicht genügend Leute zusammen.

3.Spieltag Freitag 01.10.21 19:30

SG Suderwich II vs DJK TTG Gladbeck-Süd II

2. Spieltag Jugend 18Kreisklasse

Nach dem der erste Spieltag für die Gegner mit 0:10 ausging, da die 2. Jugend nicht antreten konnte, bestritten sie ihr zweites Spiel zu dritt in Horst Emscher. Bei einen ausgeglichenem Spiel machte der Nachwuchs des DJK den ersten Punkt im Doppel. Abwechselnd gingen die Punkte auf die verschiedenen Konten, sodass es am Ende ein Remis gab. Das Satzverhältnis fiel mit 20:21 zugunsten der Gladbecker aus.

Punkte:

Jani Richter/ Jelle Berkel

Jani Richter(2)

Jelle Berkel(2)

3. Spieltag Samstag 02.10.21 14:00

DJK TTG Gladbeck-Süd vs DJK Herten/Disteln