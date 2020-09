Das dürfte viele Gladbecker Nachwuchskicker freuen: In der Zeit der Herbstferien ist die "Deutsche-Fußball-Akademie" in Brauck zu Gast, lädt zu einem dreitägigen "Fußball-Erlebnis-Camp" auf die Sportanlage von Schwarz-Blau Gladbeck an der Roßheidestraße ein.

Vom 19. bis 21. Oktober (Montag bis Mittwoch) wird sich ein mehrköpfiges Trainerteam in der zweiten Ferienwoche um die Teilnehmer kümmern. Trainiert wird täglich von 10 bis 15.30 Uhr.

Im Kostenbeitrag von 119 Euro pro Teilnehmer sind das Training, ein Trikot, ein (altersgerechter Fußball), eine Teilnahme-Urkunde, eine Trinkflasche sowie Pausengetränke und ein Mittags-Snack bereits enthalten.

Wer weitere Infos wünscht kann sich bei Schwarz-Blau-Jugendleiter Wolfgang Wittig, Tel. 01578-5687408, Mail an wolfgangwittig@live.de, melden.

Anmeldungen zur Teilnahme sind ausschließlich online an deutsche-fussball-akademie.de möglich. Anzugeben ist dabei die Kursnummer 31936.