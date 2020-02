Ein Kommentar von Udo Massion:

Wann vertraut endlich David Wagner Markus Schubert das Schalker Tor an?

So viele Fehler wie Alexander Nübel in dem einen Spiel gegen Leipzig gemacht hat, hat Markus Schubert in seiner ganzen Karriere noch nicht gemacht.

Schubert ist noch ein junger Torwart, Fehler gehören bei so einem jungen Torwart einfach dazu.

Es wird Zeit das David Wagner endlich Markus Schubert das Vertrauen ausspricht und ihn zur Nr.1 im Schalker Tor macht. Nübel geht zu den Bayern, das kann er gerne machen, Schubert gehört dann für die meisten Schalker- Fans ins Tor und Nübel auf die Bank. Bei Verletzungen von Schubert wäre das etwas anderes, aber da gibt es ja auch noch Ralf Fährmann ein sehr guter Torwart auf den sich Schalke 04 immer verlassen konnte auf Schalke ist er immer willkommen.

Es wäre unverantwortlich Schubert erst in der Neuen Saison 20/21 zum Torwart Nr.1 zu machen.

Ein Junger Torwart braucht das Vertrauen des Trainers und das nicht erst am Ende einer mittelmäßigen gespielten Saison. Jetzt ist David Wagner zum ersten mal auf Schalke wirklich gefragt, nun wird sich zeigen ob er der Schalker Trainer ist, und auch Eier in seinen Hosen hat und keine Erdnüsse.

Bayern bekommt einen sehr guten Fliegenfänger ins Tor gestellt, das ist auch gut so dann wird die neue Saison sehr viel spannender zugehen.

Schalke hat so einen schwachen Torwart wie Alexander Nübel sich in den letzten Spielen auf Schalke präsentiert hat nicht nötig.

Das bringt Schubert alle male aufs Spielfeld was Nübel gegen Leipzig gezeigt hat.

Glück auf: