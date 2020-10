Retter auf vier Pfoten

Am Samstag (10oct20) war der - WELTTAG DES HUNDES - vielleicht für einige nichts besonderes aber wir vom Deutschen Roten Kreuz sagen DANKE - an unsere vierbeinigen Helfer die ständig einsatzbereit sind und im Alarmierungsfall sofort ausrücken können.

Zwar nicht alleine sondern mit seinem Rettungshundeführer - ein Team Mensch und HUND - um anderen zu helfen.

Auch in der digitalen Welt ist das Rettungshundeteam nicht ersetzbar.

Vielen Dank und macht weiter so !!

Rettungshunde werden in den Bereichen Flächensuche, Trümmersuche und Mantrailing (Verfolgung einer menschlichen Geruchsspur durch den Rettungshund) ausgebildet. Die geprüften und einsatzbereiten Rettungshunde müssen absolut verlässlich in der Vermisstensuche sein. Die Ausbildung zum geprüften Rettungshund ist zeitaufwändig und dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Erst nach erfolgreich absolvierter Prüfung dürfen Rettungshunde in den Einsatz, wobei die Prüfung alle zwei Jahre wiederholt werden muss. Die Hundeführer und Helferinnen gewährleisten als ausgebildete Sanitäter die medizinische Erstversorgung. Darüber hinaus beherrschen sie den Umgang mit Digitalfunk, Karte, Kompass und GPS.

Die Rettungshundestaffeln im DRK Landesverband Westfalen Lippe e.V. werden über die DRK Alarmzentrale Westfalen (DRK Gladbeck) im Einsatzfall alarmiert. Nach Alarm- und Ausrückordnung und Ablaufplanung erfolgt der gezielte Einsatz für die Rettungshundestaffeln. Über die Alarmrufnummer die bei der Polizei und Rettungsleitstellen hinterlegt ist im Einsatzleitstellensystem kann an 365 Tagen rund um die Uhr Hilfe angefordert werden.