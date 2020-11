Es ist vielleicht jetzt auch einmal Zeit eine Zwischenbilanz zu ziehen und die ehrenamtliche Arbeit des DRK Kreisverband Gladbeck aufzuzeigen.

In der Zeit vom 03.11.2020 ein Tag nachdem die neuen Lock Down Regeln in NRW in Kraft getreten sind begann für die Helferinnen und Helfer der Rotkreuzgemeinschaft Gladbeck eine überaus herausfordernde Zeit.



1016 Abstrich Proben CoVid19 durchgeführt

Vom 03.11.2020 bis 11.11.2020 wurden insgesamt 1016 Proben durch die mobilen Anstrichteams der Gladbecker Rotkreuzler nach RKI Vorgabe durchgeführt. Für diese Einsätze wurden insgesamt 266 Einsatzstunden erfasst und 855 km mit den Einsatzfahrzeugen zurückgelegt. In Summe haben viele ehrenamtliche Rotkreuzler im Wechsel fast täglich diese Einsätze bewältigt. Hinzu kamen nach jedem Einsatztag die Desinfektion der Einsatzfahrzeuge, die Überprüfung der Ausstattung und Zuweisung von neuer Einsatzbekleidung und Schutzanzüge, Handschuhe und Brillen und Desinfektionsmittel. Auch der Transport der entnommenen Proben erfolgte unter Beachtung der gefahrgutrechtlichen Bestimmungen durch die medizinische Transportlogistik des DRK Kreisverbandes Gladbeck.

Ohne ein starkes hoch motiviertes Ehrenamt wären diese Aufgaben nicht durchführbar.



Aber warum machen wir das als Rotkreuzler?

Wir machen das, weil wir alle nach den Rotkreuzgrundsätzen arbeiten und Helfen ist unsere Bestimmung. Es ist auch schön das unsere Helferinnen und Helfer auch gelobt werden für diese Arbeit - die bestimmt nicht immer leicht ist - im Einklang mit Beruf, Familie, Ausbildung und Freizeit.

Der Vorstand des DRK Kreisverbandes Gladbeck ist stolz auf seine Ehrenamtlichen und sagt DANKE !!