Der damalige Ruhrbischof Dr. Franz Hengsbach war es persönlich, der am 5. Oktober vor genau 40 Jahren, also im Jahr 1980, die neu erbaute Kirche "St. Franziskus" an der Schwechater Straße in Rentfort-Nord feierliche weihte. Dem Anlass entsprechend war für das erste Oktober-Wochenende 2020 auch eine große Feier geplant.

Doch dann kam Corona und brachte auch die Pläne der St. Franziskus-Planer gehörig durcheinander. Wegen der Pandemie musste das schon traditionelle Gemeindefest komplett abgesagt werden. Aber der doppelte Jubeltag (Namenstag des heiligen Franziskus und der 40. Geburtstag des Gotteshauses) soll nun doch im ganz kleinen Rahmen angemessen begangen werden.

So dürfen sich die Besucher der Vorabendmesse, die am Samstag, 3. Oktober, wie immer unter Berücksichtigung der Corona-Vorschriften stattfinden wird, im Anschluss an die Messe auf die Mitnahme von Erinnerungspräsenten freuen. Die „Sonnengrüße in Tüten“ sollen an den besonderen Tag der Kirche, an das gleichzeitig stattfindende Erntedankfest und nicht zuletzt an den Heiligen Franziskus, dessen „Sonnengesang“ zur Weltliteratur zählt, erinnern.

Im letzten Jahr richtete die Gemeinde St. Franziskus anlässlich der Grundsteinlegung der Kirche bekanntlich ein großes Pfarrfest für alle Kirchorte der Propsteigemeinde St. Lamberti aus. Frei nach dem Motto "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" soll im Jahr 2021, sofern es die Umstände zulassen, wieder ein Gemeindefest über die Bühne gehen.