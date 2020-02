Wenn Frauen unter sich sind, Karneval 2020 der KFD

in St. Marien Gladbeck Brauck,



die KFD St. Marien Gladbeck-Brauck feiert wie in jedem Jahr den Karneval unter sich.

Anfangs recht gesittet mit Kaffee und Kuchen, je weiter die Minuten sich in den Nachmittag hineinziehen, um so ausgelassener werden die Jecken.

Wie in jedem Jahr hat die KFD St. Marien Gladbeck-Brauck zum Karneval eingeladen.

Die Jecken sind dem Ruf gefolgt. Die Veranstaltung war wie in jedem Jahr ausverkauft.

Der Partymacher Jürgen Sartorius mit seinem Equipment hat den Abend Musikalisch begleitet und war einer der wenigen Männer die an diesem jecken Tag zugelassen waren.

Strenge Eintrittskontrollen stellten sicher, dass kein verkleideter Mann die Schwelle passieren konnte. Ihm war es möglich von der ersten bis zur letzten Minute die Stimmung zu halten, so dass der närrische Abend zu schnell zu Ende ging.

Für das leibliche wohl war gesorgt in Form von Kleinigkeiten wie Kuchen, Würsten oder auch Mettbrötchen/Käsebrötchen. Diese wurden zu einem günstigen Preis in ausreichender Menge gereicht.

Um 15:00 Uhr fing das Programm mit der Ansprache der ersten Vorsitzenden Ursula Wagner an und endete um 22 Uhr. Hier wurden zahlreiche Akteure geladen, die ihre ganzjährig einstudierten Stücke präsentieren konnten. Jede Altersgruppe war vertreten, die Krönung war die Rede der 92-jährigen Rosi einem Urgestein des Baucker Karnevals.



Der Karnevalsverein KC Wittringer Ritter 1998 e.V. war als Überraschung mit dem Prinzenpaar und zahlreichen Akteuren vor Ort und hat die Bühne zum BEBEN gebracht.

Ursula Wagner und unserer Rosi wurde der Orden durch das Prinzenpaar verliehen.

Unter anderem wurde schon für das kommende Jahr der Karneval angekündigt. Dieser wird wieder durch die KFD am 11.02.2021 veranstaltet.

Nach dem Ende des offiziellen Programms konnte durch den DJ Jürgen Sartorius und dessen Auswahl an Musik bis in den frühen Morgen getanzt werden.

Wer Interesse hat bei der KFD St. Marien Gladbeck-Brauck mitzumachen, kann sich gerne an unseren Ansprechpartner Frau Wagner unter der Rufnummer 02043/33492 wenden.