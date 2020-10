„Ein Umzug ist mehr als einfach nur Dinge von A nach B zu transportieren“, sagt Wilfried Reuer. „Wir kümmern uns um alle individuellen Wünsche unserer Kunden und halten unsere Versprechen.“

Das Umzugsunternehmen Gebrüder Reuer ist seit 1976 in Gladbeck ansässig und seitdem erfolgreich als Möbel- und Umzugsspediteur tätig. Qualität, Vertrauen, Kompetenz, Erfahrung sowie der gehobene Kundenservice sind Merkmale, die Kunden in Gladbeck, im gesamten Ruhrgebiet und sogar bundesweit schätzen. Ein geschultes und erfahrenes Umzugsteam sorgt für den reibungslosen Ablauf des Umzugs. Vom kompletten Wohnungs- oder Büroumzug bis zu einem Umzug in eine seniorengerechte Wohnung bzw. Einrichtung erhalten Kunden von der Firma Reuer eine allumfassende Umzugsberatung. Liegt beispielsweise ein Pflegegrad vor, werden die Kosten für einen Umzug in ein seniorengerechtes Umfeld meistens von den Krankenkassen übernommen.

Disponent Andreas Piasecki beschreibt: „Mit uns hat der Kunde einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um den Umzug. Als Familienunternehmen, mit Erfahrung in der Branche, können wir den Service und das nötige Fachwissen bieten, um einen stressfreien Umzug zu gewährleisten. Dank unserer jahrelangen Erfahrung sind wir auf jede Situation eingestellt und finden für jedes Anliegen die passende Lösung!“

Zum Service gehören:

Ein kostenloser Besichtigungstermin vor Ort mit detaillierter Absprache aller zu erfüllenden Arbeiten.

Bereitstellung von Umzugskartons und Kleiderboxen sowie Verpackungsmaterial.

Fachgerechtes Einpacken von Glas , Porzellan etc.

Demontage und Aufbau von Möbeln.

Abnahme von Regalen, Lampen, Bildern, Hängeschränken und auf Wunsch Anbringung in der neuen Wohnung.

Küchenmontage und erforderliche Umbauten, inklusive Wasser- und Elektroanschluss.

Benötigte Küchenarbeitsplatten besorgt das Unternehmen und bringt sie am Tag des Umzuges mit. Art der Arbeitsplatte und Dekor werden mit dem Kunden abgesprochen.

Nicht mehr benötigte Möbel werden vom Unternehmen Gebrüder Reuer entsorgt

Wohnungen werden bei Bedarf komplett besenrein gemacht.

Zum modernen Fuhrpark gehört ein Möbelaufzug mit 21 Metern Höhe für den Transport durch Fenster oder über den Balkon.

Auch die Einrichtung von Halteverbotszonen übernimmt die Firma Reuer.

Weiter gibt es die Möglichkeit Möbel in der überwachten Halle des Unternehmens zwischen zu lagern.

„Ein Umzug ist Vertrauenssache“, sagt Wilfried Reuer. „Unsere geschulten Mitarbeiter behandeln das Eigentum des Kunden mit der erforderlichen Sorgfalt und achten gezielt darauf, dass alles unversehrt ankommt.“

Sehr beliebt und Teil des Services ist der kostenlose Besichtigungstermin in der Wohnung des Kunden. Dort bespricht Disponent Andreas Piasecki sämtliche für den Umzug erforderlichen Details und erstellt auf Grundlage dieser Informationen ein individuelles Angebot mit Festpreis – ebenfalls kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 02043-21819 oder www.premiumtransporte.de.