Beide Flachsmärkte in Goch werden abgesagt

Nach der Flut an Absagen von zahlreichen Traditionsveranstaltungen wollte das Gocher Wochenblatt von der Stadt Goch wissen, was mit den beiden Flachsmärkten am Dienstag, 27. Oktober und Dienstag, 24. November, geschehen wird. Am Donnerstagmorgen erreichte die Redaktion diese Antwort: Die Stadt Goch hat sich entschlossen, beide Flachsmärkte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen. In der Verwaltung ist man überzeugt, dass diese Veranstaltung unter Beachtung der erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln aber auch aufgrund der notwendigen Zutrittsbeschränkungen nicht durchzuführen ist. Zudem würde durch die Corona-Restriktionen sicher auch der Charme des Flachsmarktes verloren gehen. Daher gibt es in diesem Jahr eine Pause.