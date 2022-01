HAGEN. Am Montag, 3. Januar, nahm eine Streifenwagenbesatzung gegen 15.30 Uhr in der Friedensstraße einen Einsatz wahr. Neben ihr parkte ein Ford ein. Der Fahrer kurbelte sein Fenster herunter und fragte die Beamten, ob er so stehen bleiben könnte. Er sprach dabei sehr verwaschen und hatte glasige Augen. Der 55-Jährige pustete bei einem Alkoholtest einen Wert von fast anderthalb Promille. Die Polizisten brachten den Hagener auf eine Wache. Hier wurde ihm der Führerschein abgenommen. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Die Beamten legten eine Anzeige vor.