HAGEN. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend, 2. Oktober, in Altenhagen hielten Polizeibeamte einen 39-jährigen Hagener an, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und Drogen in seinem Kofferraum transportierte. Gegen 22.20 Uhr führten die Polizisten in der Eckeseyer Straße die allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen das nervöse Verhalten des 39-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest schlug auf Kokain an.

Im Kofferraum seines weißen VW fanden die Beamten eine Thermoskanne, in der mit Cannabis gefüllte Tütchen aufbewahrt wurden. Diese beschlagnahmten die Polizisten. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben und erhielt Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.