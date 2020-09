Unbekannte Täter brachen am Samstagvormittag, 19. September, in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Boeler Straße ein und stahlen eine hochwertige Münzsammlung.



Der 82-jährige Wohnungsmieter verließ gegen 11.20 Uhr seine Wohnung, um Arbeiten im Keller des Hauses durchzuführen. Als er eine halbe Stunde später wieder zurückkam, stellte er seinen durchwühlten Kleiderschrank und den Verlust seiner hochwertigen Münzsammlung fest. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Wie die Täter in die Wohnung gelangen konnten ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter der Tel. 02331 - 986 2066 erbeten.