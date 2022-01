HAGEN. Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Samstagnachmittag, 15. Januar, mehrere Kisten, gefüllt mit Zigarettenstangen, aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in Vorhalle. Ein 18-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle in der Unteren Lindenstraße verließ, gegen 16.30 Uhr, für einen kurzen Moment den Bereich hinter der Ladentheke, um einer Tätigkeit im Außenbereich des Geländes nachzukommen. Als er in den Verkaufsraum zurückkehrte, stellte er fest, dass daraus insgesamt vier Kisten, in denen sich Zigaretten befanden, gestohlen wurden.

Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten konnten auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage zwei bislang unbekannte Männer erkannt werden, die die Kisten an sich nahmen, damit die Tankstelle verließen und in einen roten Skoda einstiegen, der mit Warnblinklicht auf der Straße stand. Der Wert der gestohlenen Zigaretten liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Personenbeschreibung



Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze, eine blaue OP-Maske sowie eine orangene Warnweste. Außerdem war er mit einer blauen Arbeitshose, schwarzen Arbeitsschuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Der zweite Unbekannte hatte ebenfalls eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, trug eine blaue Jacke, eine blaue OP-Maske und schwarze Handschuhe. Darüber hinaus waren eine schwarze Hose der Marke Nike mit der Aufschrift "AIR" und bunte Turnschuhe mit roten Schürsenkeln zu erkennen.

Ein Video liegt der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Lediglich die Personenbeschreibung kann eventuell bei Hinweisen helfen.

Im Nahbereich konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 02331/986 2066.