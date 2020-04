Ein Autofahrer beobachte gestern Abend bereits das jemand etwas in den Hengsteysee warf. In der Nacht konnte man jedoch nichts entdecken. Am heutigen Morgen wurde die Stelle noch einmal von der Brücke aus kontrolliert. Dort sah man zwei weiße Gegenstände die jedoch nicht genau bestimmt werden konnten. Taucher der Feuerwehr Hagen wurden gerufen um die Gegenstände auszumachen und zu bergen. Es handelte sich um einen Tresor und eine größere Tresortür. Die Sachen wurden geborgen und der Polizei übergeben.