Am Mittwoch, 2. September, läutete es gegen 14 Uhr an der Wohnungstür einer Hohenlimburgerin. Vor der Tür stand ein Mann in grauem Sakko, der sofort die Wohnung der 85-Jährigen betrat. Die Aufforderung der 85-Jährigen, die Wohnung sofort zu verlassen, ignorierte er. Er erklärte der Frau, dass er ein Kaufmann aus Basel sei und aufgrund einer Beerdigung in Hagen sei.

Anschließend nahm er eine geringe Bargeldmenge aus dem Portemonnaie der Hohenlimburgerin, welches auf dem Tisch lag, und steckte es ein. Am Montag, so der Gauner, wolle er wiederkommen und als Entschädigung 100 Euro überreichen.

Als Pfand ließ er wertlosen Modeschmuck zurück, als er die Wohnung verließ. Erst als der Unbekannte verschwunden war, stellte die Frau fest, dass auch drei Ringe und eine Kette aus ihrem Besitz fehlten. Der vermeintliche Kaufmann war zirka170 cm groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte kurze, braune Haare mit beginnender Stirnglatze. Er trug eine bräunliche Hose und ein graues Sakko.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter Tel. 02331 986 2066 entgegen.