HAGEN. In der Schwerter Straße wurde am Montag, 24. Januar, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der 51-jährige Mieter stellte nach der Arbeit fest, dass die Räume seines Zuhauses durchwühlt waren. Die Terrassentür stand zudem offen und es waren Hebelmarken erkennbar. Nach bisherigen Informationen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Angaben zu möglichen Tätern konnte der Hagener nicht machen.

Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 02331/9862066 zu melden.