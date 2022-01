HAGEN. Eine in Hagen lebende Frau hat am Dienstagabend, 4. Januar, in einer Apotheke in der Hagener Innenstadt einen offensichtlich gefälschten Impfnachweis vorlegt. Die 36-Jährige betrat gegen 18.30 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann den Verkaufsraum und bat um eine Bescheinigung für den digitalen Impfnachweis. Dem Apotheker erschienen die eingetragenen Daten allerdings nicht plausibel und er informierte daraufhin die Polizei.

Der Ehemann der Frau verließ die Apotheke vor Eintreffen der Polizei. Die Frau gab gegenüber den Polizisten an, dass sie vor vier Jahren zuletzt geimpft worden sei. Der Impfnachweis sei nur aus Versehen auf sie ausgestellt worden. Die 36-Jährige wurde wegen des Fälschens von Gesundheitszeugnissen angezeigt. Die Hagener Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.