Geschichte erleben beim Einkaufsbummel: Interessierte und Hagener können auf der ersten Etage der Rathaus-Galerie wechselnde Ausstellungsstücke aus dem Stadtmuseum, Stadtarchiv, Wasserschloss Werdringen und der Denkmalpflege besichtigen. Jede der vier Institutionen präsentiert ihre Exponate in einem eigenen Schaufenster.



Der Center-Manager der Rathaus-Galerie, Christoph Höptner, hatte die Idee, die vom Fachbereich Wissenschaft, Museen und Archive der Stadt Hagen in die Tat umgesetzt wurde.

Die Mitarbeiter vom Stadtmuseum haben die "Eiserne Tür" als Höhepunkt in ihrem Schaufenster ausgewählt. Die "Eiserne Tür" wurde nach einem Entwurf des Schwerter Architekten Carl H.J. Schmitz (1885 bis 1962) vom Schreinermeister Paul Lukas in Haspe gefertigt. Das historisch bedeutende Kriegswahrzeichen wurde am 30. Januar 1916 in Haspe der Öffentlichkeit übergeben. Neben dem "Eisernen Schmied" wird die "Eiserne Tür" später auch im neuen Stadtmuseum Hagen zu sehen sein. Weitere Exponate sind der Kinderwagen der bekannten Hagener Politikerin und Ehrenbürgerin Liselotte Funke (1918 bis 2012), Portraits von Johann Caspar Harkort VI. (1817 bis 1895) und eine Biedermeier-Standuhr (1825). Noch viel älter, nämlich gegen 1530 gefertigt, ist die große, mit Eisen beschlagene westfälische Frontstollentruhe, die dem Stadtmuseum 1935 geschenkt wurde. Zwei um 1984 und 2008 in Hagen gefertigte Batteriezellen der Varta AG und Hawker GmbH stammen aus U-Booten der Bundesmarine.

Archäologische Fundstücke

Das Museum Wasserschloss Werdringen präsentiert in seinem Schaufenster archäologische Fundstücke, wie bronze- und eisenzeitliche Keramikgefäße aus der Region. Im Schaufenster findet man aber neben archäologischen Funden auch Fossilien, einen 50 Zentimeter großen Ammonit und einen vor rund 100 Millionen Jahren ausgestorbenen Kopffüßer. Eine mit Rädern versehene Truhe erinnert daran, dass im Wasserschloss Werdringen auch Objekte aus der umfangreichen Möbelsammlung des Stadtmuseums ausgestellt sind.

Das Schaufenster zur Denkmalpflege in Hagen widmet sich der im vergangenen Jahr eingerichteten Stadtarchäologie und der Baudenkmalpflege der Stadtverwaltung. Zu sehen sind ein Sessel aus der Stirnband-Siedlung, das Glasfenster aus der 2002 abgerissenen Ingenieursschule, der Schreibschrank von Johann Caspar Harkort V. aus Haus Harkorten und die Bronzebüste des ersten Hagener Oberbürgermeisters August Prentzel (1843 bis 1900).

Historische Fotos

Das Stadtarchiv zeigt in seinem Schaufenster mehrere historische Fotos. Sie wurden von ihrer damaligen Aufnahmeposition noch einmal fotografiert und öffnen den Blick auf Veränderungen in der Stadt.