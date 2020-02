Am kommenden Sonntag, 23. Februar, heißt es in Boele wieder "D'r zoch kütt...!" Pünktlich um 13.30 Uhr wird der 71. Oberloßrock Andreas I. (Kohaupt), begleitet von seiner Herzdame Nora I. (Kohaupt), den Schlüssel des Amtshauses von seinem Vater, Bezirksbürgermeister des Hagener Nordens, Heinz-Dieter Kohaupt, für das Amtshaus auf der Amtshaustreppe übernehmen. Andreas I. verweist mit Stolz darauf, dass in seinem Personalausweis der Geburtsort Hagen-Boele vermerkt ist. So war es ihm wichtig, die Loßröcke Boele im 70. Jahr ihres Bestehens zu vertreten.

Die Loßröcke Boele meldeten im Jahr 1950 zum ersten Mal einen Umzug im Hagener Norden bei der Stadt Hagen an. Beim diesjährigen Rosensonntagszug in Boele werden 60 Wagen, Musikkorps und Fußtruppen die Zuschauer begeistern. Der Zug wird von zahlreichen Symbolfiguren geschmückt und durch die kreativen Ideen der begeisterten Jecken getragen. Jeder Zugteilnehmer eifert bereits seit Wochen dem Höhepunkt im Karneval entgegen.

Die Loßröcke Boele laden unter Mitwirkung der Heidefreunde Boelerheide, der K.G. Grün-Weiß Vorhalle und der der Blau-Weißen Funken Hagen zum Rosensonntagsumzug ein. Die fünfte Jahreszeit wird in Boele mit einem Umzug an Rosensonntag gefeiert.

Foto: Loßröcke Boele