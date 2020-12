Aufgrund der aktuellen Situation bietet Luthers Waschsalon jeweils dienstags und freitags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr eine Ausgabe von Lebensmittel für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, an.

Neben der Lebensmittelausgabe möchte Luthers Waschsalon kleine Weihnachtsgeschenke in Form von Geschenktüten an die Gäste verteilen und bittet um Spenden. Gespendet werden kann Schokolade, Keksen oder allgemeinen Süßigkeiten aber auch Mandarinen oder Apfelsinen. Gern nimmt die Einrichtung auch Spenden in Form von Scheiblettenkäse, Leberwurst oder ähnliches für die Lebensmittelausgabe entgegen.

Spenden können montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr in Luthers Waschsalon (Körnerstr. 75) über den Hinterhof der Einrichtung (Hindenburgstraße) abgegeben werden (oder nach telefonischer Absprache: 02331/ 3809-700).