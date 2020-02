Ratten sorgen immer wieder im Stadtgebiet für Ärger. Ein "Luxushotel für Ratten" hat eine Wehringhausenerin jetzt auf dem Fußweg entlang des Bergischen Rings zwischen Konkordiastraße und Augustastraße ausgemacht. Wie sie zu ihrem Erstaunen feststellte, gibt es dort eine Tierschutzfutterstelle.



Von Vera Demuth

Diese Futterstelle ist eigentlich für Tauben gemeint, "aber wer auf dem Boden Tauben füttert, füttert die Ratten automatisch mit", ist die Stadtanzeiger-Leserin (Name der Redaktion bekannt) fassungslos, dass diese Stelle existiert. "Das ist doch widersinnig." Man könne sehen, wie sich die Ratten auf dem Hang zur Feuerwehr bewegten, schildert sie die Auswirkungen der Futterstelle.

Wie die Wehringhausenerin der Redaktion berichtete, sah sie eine Vertreterin des Tierschutzvereins Hagen, die auf dem Fußweg Taubenfutter verteilte. Als sie daraufhin beim Ordnungsamt anrief, habe man ihr klärt, dass es sich um eine offizielle Tierschutzfutterstelle handele. "Wer genehmigt so etwas?"

Die Korrektheit dieser Aussage bestätigt Clara Berwe, Pressesprecherin der Stadt Hagen, auf Anfrage des Stadtanzeigers. Die Futterstelle am Rande von Wehringhausen existiere bereits seit etwa 15 Jahren, und der Tierschutzverein füttere dort. "Wir sind uns aber bewusst, dass die Situation nicht optimal gelöst ist", so Berwe. "Die Stelle war schon oft in der Diskussion."

Container für Tauben geplant

Deswegen ist im Bereich des Fußwegs ein erhöhter Container inklusive Zaun in Planung, in dem das Taubenfutter künftig platziert werden soll. Zum einen soll das Futter so nicht mehr auf den Boden gelangen und Ratten anlocken. Zum anderen solle der Container die Möglichkeit bieten, die Taubeneier zu entnehmen, um die Population einzudämmen, erläutert Clara Berwe. Somit würde der Container denselben Zweck erfüllen wie ein Taubenhaus.

Den Futterplatz am Fußweg zwischen Konkordia- und Augustastraße aufzugeben sei ebenfalls diskutiert worden, so die Pressesprecherin. "Aber die Tauben sind sehr daran gewöhnt. Ohne die Futterstelle würden sie sich wieder in ganz Wehringhausen mit all ihren Hinterlassenschaften ausbreiten."

Regelungen zum Tauben füttern

- Grundsätzlich ist das Tauben füttern in Hagen verboten. Nur der Tierschutzverein dürfe die Vögel in Abstimmung mit der Tierschutzstelle der Stadt füttern, erklärt Stadtsprecherin Clara Berwe.

- Es gibt zwei Taubenhäuser im Hagener Stadtgebiet: eines, das von der Stadt betrieben wird, und eines in der Nähe der Agentur für Arbeit, das vom Tierschutzverein betrieben wird. "Das Taubenhaus am Arbeitsamt soll vergrößert werden", kündigt Berwe an.