Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) hat eine zentrale Krisenhotline für Unternehmen im Märkischen Kreis, dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen eingerichtet.

Unter Tel. 02331 390-333 oder krisenhotline@hagen.ihk.de stehen den Unternehmen SIHK-Experten für die Bereiche Förderhilfen, Fördergelder, Aus- und Weiterbildungsprüfungen, Kurzarbeitergeld und International/Ursprungszeugnisse zur Verfügung. Die Fachleute sind montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr zu erreichen.

Auf Grund der Corona Pandemie bittet die SIHK aber von persönlichen Kontakten in der Hauptgeschäftsstelle in Hagen und den Geschäftsstellen in Iserlohn und Lüdenscheid Abstand zu nehmen. Die Geschäftsstelle in Ennepetal bleibt vorläufig geschlossen.